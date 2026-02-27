San Benedetto: la tecnologia alla portata di tutti, al via i corsi in biblioteca

Formazione 27 Febbraio 2026, di Redazione

Dal 6 marzo la biblioteca ospita “Orientarsi nel digitale”, un percorso per promuovere l'alfabetizzazione informatica attraverso lezioni su sicurezza online, comunicazione web e gestione dei dati

Abbattere il “muro” digitale e trasformare il computer in un alleato con questo obiettivo la biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto del Tronto si prepara a ospitare un ciclo di lezioni dedicato all’alfabetizzazione informatica.

Il progetto, intitolato “Orientarsi nel digitale: internet, dati e cloud senza paura”, prenderà il via il 6 marzo e accompagnerà i partecipanti fino al 29 maggio 2026. Un’iniziativa pensata non solo per chi è alle prime armi, ma anche per chi desidera perfezionare le competenze in un mondo interconnesso.

Il corso è articolato in 4 moduli suddivisi in 3 livelli (principiante, intermedio e avanzato), seguendo il quadro europeo delle competenze digitali (DigComp). Gli ambiti spaziano dalla ricerca di informazioni alla creazione di contenuti, fino al tema caldo della sicurezza informatica.

Il calendario degli appuntamenti è fissato per il venerdì, dalle 9.30 alle 12.00:

  • 6 marzo: “i primi passi online” (browser, internet e cloud).
  • 13 marzo: “gestire i propri dati” (archiviazione e uso della nuvola).
  • 20 marzo: “mettere al sicuro le informazioni” (backup e protezione dati).

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Un incentivo in più? Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile anche per arricchire il curriculum vitae.

Data la natura pratica degli incontri, che si terranno nella saletta multimediale di viale De Gasperi 124, la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati potranno scegliere tra 3 modalità di iscrizione:

  • telefonando al n. 071 806 4737.
  • di persona, presso il punto di facilitazione digitale in biblioteca (lun/gio 14-18, ven 8.30-16.30).
  • online: tramite il portale www.bussoladigitale.regione.marche.it.

L’iniziativa non è isolata, ma rientra nel progetto “Regione Marche: Bussola Digitale forma con DigComp”, finanziato attraverso il bando “Dritti al Punto” e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale.

Fonte: comune di San Benedetto del tronto

