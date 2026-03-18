“Risorse in Comune”, sprint finale per gli acquisti: scadenza il 31 marzo

Enti locali 18 Marzo 2026, di Redazione

I Comuni ammessi al finanziamento PNRR possono completare gli ordini su MePA. Avviata anche la fase di accreditamento su Regis per la rendicontazione

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Prosegue la fase attuativa dell’Avviso “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU, rivolto ai Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti.

Fino al 31 marzo gli enti locali ammessi al finanziamento potranno effettuare o completare gli acquisti di beni e servizi destinati al rafforzamento della capacità amministrativa, scegliendo tra le soluzioni previste nelle schede catalogo dell’iniziativa. Le operazioni devono essere svolte attraverso il mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), utilizzando le funzionalità del portale Acquistinrete PA.

Parallelamente, si avvia la fase di rendicontazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il supporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha concluso il censimento dei progetti finanziati, consentendo ai Comuni di procedere con l’accreditamento sulla piattaforma Regis tramite l’Area Enti. Indicazioni operative e chiarimenti sono disponibili anche attraverso le FAQ pubblicate su SharePA.

Un passaggio decisivo per garantire il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto delle tempistiche del Piano. In questa fase, sottolinea il Dipartimento, i Comuni hanno l’opportunità di tradurre i finanziamenti in interventi concreti per migliorare i servizi ai cittadini, contribuendo così, anche attraverso piccoli cambiamenti, a una crescita complessiva del Paese.

Maggiori informazioni nel comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica