Regione Veneto: nasce Venexus, la svolta digitale per le partnership pubblico-privato

La Regione Veneto accelera sulla strada della sostenibilità e dell’innovazione amministrativa, con il lancio di Venexus, la Regione introduce una piattaforma digitale d’avanguardia destinata a trasformare il modo in cui il settore pubblico e il mondo produttivo collaborano per il bene del territorio.

Lo strumento rappresenta il braccio operativo della Legge Regionale 10/2024, una norma che promuove progetti a beneficio comune in sintonia con i principi dell’Agenda 2030. L’obiettivo è ambizioso: trasformare gli impegni teorici in ambito sociale, ambientale, culturale e sanitario in interventi misurabili e trasparenti. Il cuore di Venexus risiede nella capacità di far incontrare due mondi attraverso una distinzione dei ruoli chiara e funzionale:

i promotori: enti locali, la stessa regione o aggregazioni di soggetti pubblici e privati che propongono iniziative concrete per la comunità.

enti locali, la stessa regione o aggregazioni di soggetti pubblici e privati che propongono iniziative concrete per la comunità. i finanziatori: società benefit e imprese esg con sede in veneto che, operando secondo criteri di sostenibilità certificata, scelgano di investire in progetti allineati alla missione aziendale.

Questa sinergia non è solo un accordo economico, ma un “patto di cittadinanza” che punta a una crescita diffusa e partecipata del tessuto regionale.

La vera innovazione tecnologica di Venexus è l’integrazione della blockchain. Per superare le lungaggini burocratiche e garantire la massima integrità, ogni accordo tra le parti viene formalizzato tramite una lettera di intenti digitale.

Una volta depositata nel registro crittografico, la documentazione diventa immutabile. Questo garantisce che ogni centesimo investito e ogni impegno preso siano tracciabili, offrendo ai cittadini e agli stakeholder la certezza di una gestione limpida e orientata al risultato. Venexus non è solo un portale, ma un nuovo modello di coordinamento territoriale dove l’efficienza del digitale incontra il valore sociale del bene comune.

Verso un nuovo modello di sviluppo

Con l’istituzione del Registro dei progetti a beneficio comune e degli elenchi dedicati alle imprese virtuose (ESG e Benefit), la Regione Veneto smette di essere un erogatore di servizi per diventare un “regista” della sostenibilità.

Il sistema permetterà di monitorare l’impatto di ogni iniziativa, creando un circolo virtuoso che premia le aziende responsabili e accelera lo sviluppo dei servizi ai cittadini. La piattaforma sarà consultabile all’indirizzo venexus.regione.veneto.it, segnando l’inizio di una nuova era per il partenariato pubblico-privato nel Nord-Est.

Fonte: Regione Veneto