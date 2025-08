PNRR, il Catalogo Open Data si arricchisce: nuove informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti

Prosegue l’attività di aggiornamento e trasparenza sui progetti del PNRR. Il Catalogo Open Data si arricchisce, inoltre, di nuovi elementi: sono ora disponibili dati e informazioni ancora più dettagliate, con una rappresentazione articolata per semestre degli effetti prodotti dai progetti, in particolare, per gli “Indicatori comuni europei dei progetti del PNRR” che misurano progressi ottenuti dei Piani di Ripresa e Resilienza di tutti gli Stati Membri su temi che accomunano i vari piani nazionali.

Per una panoramica degli indicatori comuni visita la pagina del sito dedicata:

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/indicatori-comuni-europei.html

Link al Catalogo Open Data:

https://www.italiadomani.gov.it/it/catalogo-open-data.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FobservationDateInEvidence&sort=desc

Fonte: Italiadomani