PNRR, aggiornata la dashboard Istat-RGS per il monitoraggio degli investimenti

Istat e Ragioneria Generale dello Stato hanno aggiornato la dashboard online per il monitoraggio del PNRR, giunta alla quarta edizione. Lo strumento fornisce un quadro integrato delle 305 Sub-misure del Piano, associandole a 118 indicatori statistici di contesto, che coprono aspetti economici, sociali e ambientali coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Ad oggi, 283 Sub-misure, pari a circa 191,2 miliardi su 194,4 complessivi, sono già collegate a uno o più indicatori, di cui 76 in comune con i framework SDGs e BES e 42 specifici del PNRR. La dashboard consente di esplorare i dati per Missione.

Ecco una sintesi delle principali Missioni del PNRR:

Missione Sub-misure Importo (mld €) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 107 38,9 Rivoluzione verde e transizione ecologica 64 57,8 Infrastrutture per una mobilità sostenibile 31 23,7 Istruzione e ricerca 35 30,3 Inclusione e coesione 28 16,9 Salute 17 15,6 RePowerEU 23 11,2

Oltre alla consultazione online, è disponibile un file Excel con serie storiche degli indicatori, metadati e sintesi della mappatura. La dashboard aggiornata considera la struttura del PNRR al 20 ottobre 2025, con tavole statistiche aggiornate al 1° dicembre 2025, ed è accessibile sui siti ItaliaDomani.gov.it e Istat.it.

Fonte: Istat