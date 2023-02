Once-Only Technical System candidato all’Award for Good Administration 2023

The Once-Only Technical System è candidato per l’“Award for Good Administration 2023”, il premio promosso ogni anno dal Mediatore europeo aperto a progetti UE, team di istituzioni europee, agenzie o organismi dell’Unione. Le candidature possono essere presentate da cittadini, imprese, associazioni, gruppi della società civili o dagli stessi soggetti che intendono candidarsi.

Le candidature vengono valutate in base al criterio di ‘buona amministrazione pubblica’ intesa sia come cultura di servizio, sia quale capacità di migliorare la vita dei cittadini. In particolare, i candidati dovrebbero dimostrare di aver titolo al premio per essersi distini nella diversità e nell’inclusione, nell’amministrazione aperta, nel servizio orientato al cittadino, nelle comunicazioni o nell’innovazione.

Sono previsti premi generali e premi di categoria, ma anche un premio assegnato al progetto più popolare secondo una votazione pubblica online. La cerimonia di premiazione è prevista il prossimo mese di giugno a Bruxelles.

The Once-Only Technical System è il sistema tecnico per la condivisione transfrontaliera di informazioni tra le amministrazioni pubbliche dei paesi dell’UE. Attua il principio ‘una tantum’, in base al quale i cittadini non dovrebbero essere costretti a fornire informazioni alle autorità se un’altra autorità è già in possesso delle stesse informazioni in formato elettronico.

Grazie a questo sistema, pienamente operativo on line dal prossimo mese di dicembre 2023, sarà più facile per i cittadini studiare, spostarsi, lavorare, andare in pensione o svolgere attività in tutta l’UE. Ul sistema tecnico ‘una tantum’ collega le autorità pubbliche di tutta l’UE che possono quindi scambiarsi documenti ufficiali e dati su richiesta dei cittadini: ad esempio, gli studenti che si iscrivono a università all’estero, i cittadini che si trasferiscono per andare a vivere e lavorare in altri Stati membri e le imprese e i lavoratori autonomi che offrono servizi e assumono dipendenti in paesi di tutta l’UE.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Europee