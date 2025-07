Pubblicato in Gazzetta l’Accordo 25 luglio 2025 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull’Agenda per la semplificazione – Nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo“.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 sono adottati i seguenti moduli riportati nell’allegato all’accordo:

comunicazione per l’effettuazione di vendite sottocosto;

comunicazione di subingresso in attività produttive;

SCIA per strutture ricettive alberghiere;

SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere;

SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano entro quarantacinque giorni dalla data del presente Accordo, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.

I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro sessanta giorni dalla data del presente Accordo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale