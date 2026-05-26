Clusone: il futuro del turismo, con i nuovi visori cardboard il viaggio nella storia diventa immersivo

La cittadina di Clusone compie un passo in avanti nel percorso di digitalizzazione turistica e valorizzazione del territorio. Dopo il successo registrato dall’introduzione della Segnaletica Turistica Interattiva, l’Amministrazione ha scelto di arricchire l’offerta culturale e ricettiva lanciando una linea di speciali visori cardboard personalizzati.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Skylab Studios, è stato pensato per trasformare il tour virtuale della cittadina in un’esperienza immersiva, alla portata di ogni tipologia di visitatore.

Già inserita nel prestigioso club de “I Borghi più belli d’Italia” e fregiata della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano (il riconoscimento che premia i piccoli centri eccellenti per accoglienza e qualità ambientale), Clusone continua a investire sulla promozione dell’ immenso patrimonio storico, artistico e culturale attraverso strumenti agili, moderni e inclusivi.

“La Città di Clusone è piena di tesori”, dichiara Roberto Balduzzi, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Clusone, il visore è uno strumento prezioso per farli conoscere a tutti, sia a chi è lontano sia a chi deve far fronte ad alcune limitazioni all’accessibilità, come nel caso di punti di interesse privati. È un gadget smart che ci permette di portare le meraviglie della città ovunque e che può essere regalato ai nostri amici. Un altro step prezioso verso un sistema integrato di accoglienza e promozione che ci farà… volare come le mongolfiere che guideranno il nostro viaggio virtuale”.

L’innovazione non risiede solo nella tecnologia, ma nella sua estrema facilità di fruizione. I nuovi visori si presentano con un design tascabile, leggero e facilissimo da assemblare. Realizzati in cartone resistente e dotati di 2 speciali lenti ottiche, i cardboard sono progettati per trasformare un comune smartphone in una finestra sul mondo digitale. È sufficiente inserire il telefono nell’apposita fessura per iniziare a esplorare l’ambiente circostante a 360°: il punto di vista segue in modo fluido ogni movimento del capo, restituendo una percezione dello spazio realistica.

Il viaggio virtuale prende il via dal cielo di Clusone, dove alcune mongolfiere digitali permettono al turista di scegliere dall’alto il punto esatto in cui “atterrare” per iniziare la visita pedonale. La speciale boarding card personalizzata, che accompagna il visore, è completa di QR Code e istruzioni dettagliate. Da lì, il percorso si snoda tra i gioielli celebri della cittadina bergamasca: dalla sosta monumentale davanti al Palazzo Comunale, per ammirare il celebre e inconfondibile Orologio Planetario Fanzago, fino alle sale del MAT (Museo Arte Tempo), offrendo per ciascuna tappa contenuti informativi e approfondimenti multimediali che arricchiscono l’esperienza.

Il progetto strizza l’occhio anche alle nuove generazioni e alle scolaresche grazie a un pacchetto di e-learning integrato. Attraverso quiz a risposta multipla e un sistema di punteggi cumulabili, i piccoli possono scoprire la storia locale divertendosi, trasformando la visita in un’attività didattica stimolante e creativa.

Pratico, economico e personalizzato, il dispositivo si candida a diventare un ambasciatore dell’identità locale, ideale per essere esportato nelle fiere di settore, nei congressi, nelle scuole o come gadget per i turisti a distanza. L’intera operazione è resa possibile grazie ai fondi ex PNRR, oggi confluiti nel DPCS, nell’ambito del bando ministeriale “Itinerari culturali inclusivi”, confermando l’efficacia delle strategie di marketing territoriale di Clusone orientate a un turismo accessibile, sostenibile e all’avanguardia.

Fonte: comune di Clusone