Monopoli in un click: arriva la Smart Guide per scoprire l’anima della città

Turismo 26 Maggio 2026, di lg

Disponibile in 3 lingue e integrata con Google Maps, la nuova guida digitale e cartacea accompagna turisti e residenti tra storia, mare, tradizioni e sapori del territorio

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Un viaggio immersivo tra i vicoli bianchi del centro storico, il profumo del mare, la maestosità delle chiese barocche e il fascino senza tempo delle tradizioni rurali. Da oggi esplorare Monopoli diventa semplice, interattivo e a portata di smartphone, nasce infatti “Alla scoperta di Monopoli, nel cuore della Puglia”, la nuova SmartGuide multilingue progettata per valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, culturale e turistico della città adriatica. Pensata sia per i cittadini che per i visitatori provenienti da tutto il mondo, la guida si propone come un “bussolotto digitale” capace di fondere il fascino della visita tradizionale con l’innovazione tecnologica.

Itinerari intelligenti e contenuti multimediali

Il punto di forza della SmartGuide è l’immediatezza, la guida propone una selezione di itinerari studiati per orientarsi nel cuore della città. Grazie all’integrazione diretta con Google Maps, perdersi tra le meraviglie monopolitane sarà impossibile, mentre sarà facilissimo lasciarsi guidare alla scoperta dei principali punti di interesse. Ma non si tratta di una semplice mappa perché l’esperienza è arricchita da:

  • videoclip di approfondimento e pillole multimediali
  • curiosità storiche e artistiche poco note al pubblico
  • focus sulle tradizioni popolari e sulle feste religiose che scandiscono la vita della comunità
  • sezioni dedicate alla gastronomia, per non perdersi i piatti tipici e i sapori autentici della cultura marinara e contadina.

Un turismo inclusivo e sostenibile

Il formato, scaricabile sul telefono, permette di vivere la città in autonomia, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza interattiva e personalizzata. La guida è stata sviluppata in 3 lingue: italiano, inglese e francese ed è stata realizzata sia in versione digitale che in formato cartaceo.

“Alla scoperta di Monopoli, nel cuore della Puglia” non è solo uno strumento di pubblica utilità, ma un invito culturale. L’obiettivo è spingere il turista oltre la superficie della vacanza balneare, invitandolo a connettersi con l’anima profonda del territorio: un microcosmo di fede, arte, mare e campagna, dove ogni singola strada ha una storia da raccontare e un’identità da custodire”.

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Fonte: comune di Monopoli

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica