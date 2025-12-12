La flotta di autobus e pullman nell’UE resta stabile: un veicolo ogni 625 abitanti

Nel 2024, l’Unione Europea contava 737.142 autobus e pullman, inclusi filobus e minibus, corrispondenti a 1,6 veicoli ogni 1.000 abitanti. Il tasso di motorizzazione degli autobus è rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo decennio, mentre le autovetture sono aumentate da 506 a 578 ogni 1.000 abitanti.

I valori più alti di autobus per 1.000 persone si registrano a Malta (4,6), Lussemburgo (4,0) ed Estonia (3,7), mentre i livelli più bassi si trovano nei Paesi Bassi (0,5), Germania (1,0) e Austria (1,2).

Nel 2024, in media, il 5,1% della flotta UE è stato rinnovato, con picchi in Lussemburgo (11,6%), Paesi Bassi (9,6%) e Austria (9,5%). I tassi più bassi si osservano in Bulgaria (0,7%), Polonia (2,4%) e Ungheria (2,5%).

Il rinnovamento della flotta contribuisce anche a una maggiore sostenibilità: la quota di autobus e pullman a emissioni zero tra i veicoli nuovi ha raggiunto il 17,8%, superando quella delle nuove autovetture (13,5%), con 6.746 mezzi a emissioni zero immatricolati nell’UE.

