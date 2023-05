Kyoto ospiterà l’Internet Governance Forum (IGF) 2023

Il 18° meeting annuale dell’Internet Governance Forum (Nazioni Unite) sarà ospitato dal Governo del Giappone e si svolgerà a Kyoto dall’8 al 12 ottobre 2023.

Il tema generale del Forum è: The Internet We Want – Empowering All People.

Il programma svilupperà i seguenti sottotemi:

– IA e tecnologie emergenti

– Evitare la frammentazione di Internet

– Sicurezza informatica, criminalità informatica e sicurezza online

– Governance e fiducia dei dati

– Divario digitale e inclusione

– Governance digitale globale e cooperazione

– Diritti umani e libertà

– Sostenibilità & Ambiente

La Consultazione pubblica per le proposte di sessione è in corso; le parti interessate sono invitate a candidarsi per proporre l’organizzazione dei diversi tipi di sessioni all’IGF 2023 entro il 19 maggio 2023. Maggiori dettagli sono disponibili nella pagina IGF 2023 Call for Session Proposals. (internet governance forum; igf)

Fonte: AGID