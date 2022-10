Elenco dei beneficiari delle agevolazioni per la ZFU dei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 ottobre 2022 è stato approvato l’elenco, riportato nell’allegato 3b, dei soggetti che hanno partecipato al bando 2022 per la zona franca urbana istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e per i quali è stata necessaria un’ulteriore attività istruttoria in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale