Digitalizzazione SUAP: quasi tutti i Comuni pronti al nuovo Sistema degli Sportelli Unici

Il progetto “Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE”, ormai alle fasi conclusive, mostra i primi risultati concreti. Entro febbraio, più di 3.000 soggetti, comprese le 9 regioni con piattaforme proprie, hanno completato l’aggiornamento tecnologico necessario. Oggi 3.624 Comuni e oltre 4.000 Enti terzi dispongono di piattaforme conformi alle nuove specifiche tecniche, a cui si aggiungono i 4.000 Comuni che utilizzano la piattaforma nazionale Impresainungiorno, per un totale di 7.726 Comuni, pari al 97,8% del totale nazionale.

Negli ultimi due anni, il Dipartimento della funzione pubblica ha stanziato quasi 90 milioni di euro attraverso 8 Avvisi di finanziamento. Le attività di verifica finale sono in corso, propedeutiche all’erogazione dei contributi. Intanto, circa l’84% dei Comuni ha già richiesto l’accreditamento al Ministero per le imprese e il Made in Italy per operare nel nuovo Sistema degli Sportelli Unici (SSU).

Per il completo avvio del SSU rimangono due passaggi fondamentali: il popolamento del Catalogo SSU e il collegamento con la PDND. Il Catalogo nazionale è già completato, mentre le Regioni stanno finalizzando le operazioni. Parallelamente, sono in corso interlocuzioni con il Dipartimento per la trasformazione digitale e con PagoPA per facilitare il collegamento delle piattaforme SUAP con la PDND.

Aggiornamenti e dettagli sono disponibili sul portale suapsue.gov.it.