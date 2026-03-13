Contributi per il lavoro domestico, dall’INPS SMS e telefonate per avvisi solo online

Salute 13 Marzo 2026, di Redazione

Messaggi a circa 60mila utenti per informare che dal 2026 i bollettini per colf, badanti e babysitter non saranno più inviati per posta ma disponibili esclusivamente sul Portale dei Pagamenti

Parte la campagna informativa dell’INPS sui contributi per il lavoro domestico. Nell’ambito del progetto di dematerializzazione dei servizi, l’Istituto non invierà più i bollettini cartacei per il pagamento dei contributi di colf, badanti e babysitter ai datori di lavoro domestico con meno di 76 anni che in passato avevano richiesto la spedizione postale.

Per avvisare gli utenti interessati, l’INPS ha avviato nei giorni scorsi una campagna di sensibilizzazione telefonica, effettuata dai numeri 0697279090 o 0697279083. A partire da oggi circa 60mila utenti riceveranno inoltre un SMS che anticipa la chiamata e informa che dal 2026 gli avvisi di pagamento saranno disponibili esclusivamente online nel Portale dei Pagamenti.

Nel messaggio si invita a consultare il sito dell’Istituto o a contattare il Contact Center Multicanale, sempre attivo per l’assistenza agli utenti.

L’INPS precisa infine che durante le telefonate, effettuate solo da personale autorizzato, non verranno mai richiesti dati sensibili, credenziali personali, codici dispositivi, informazioni bancarie o pagamenti.

Maggiori informazioni nella nota INPS

