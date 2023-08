CIPESS: 32,4 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) alle Regioni e alle Province autonome

Nella seduta del 3 agosto 2023 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato la proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027. Le risorse sono pari a circa 32,4 miliardi di euro (il 60 per cento delle risorse FSC 21-27 attualmente programmabili).

L’assegnazione delle quote seguirà la sottoscrizione di un Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna delle Regioni/Province autonome per la condivisione di un Piano per il finanziamento e l’attuazione dello sviluppo territoriale con riferimento al valore complessivo delle risorse della politica di coesione.

Sarà rispettato il vincolo di destinazione territoriale a livello complessivo dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord.

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale