Catania: il patrocinio comunale diventa smart, istanze online con SPID

Servizi 18 Marzo 2026, di Redazione

Addio alla carta per associazioni ed enti: la procedura digitale garantisce trasparenza e tempi certi. Istanze da inviare 30 giorni prima della data d’inizio dell’evento.

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La macchina amministrativa del Comune di Catania compie un altro passo verso la digitalizzazione integrale. La richiesta per il rilascio del patrocinio gratuito cambia volto: stop a moduli cartacei, file agli sportelli e consegne manuali, l’iter si sposta sul web, diventando accessibile tramite SPID.

Il nuovo servizio punta a snellire il dialogo tra l’amministrazione e il tessuto sociale della città. La piattaforma è rivolta a una vasta platea: associazioni, enti del terzo settore, fondazioni, istituzioni scolastiche ed enti pubblici; tutti soggetti che, per le iniziative di interesse collettivo, intendono ottenere il riconoscimento del Comune.

L’obiettivo è duplice: da un lato facilitare l’utente, che può gestire la pratica in totale autonomia da casa o dall’ufficio; dall’altro assicurare trasparenza, tracciabilità e uniformità nell’istruttoria delle pratiche.

Per accedere al servizio, i richiedenti devono collegarsi al portale del Comune di Catania. Individuata la sezione “manifestazioni – richiesta di patrocinio”, basterà cliccare sul pulsante rosso “accedi al servizio online” per compilare l’istanza. Il link: comune.catania.it/servizi/manifestazioni-richiesta-di-patrocinio.aspx

Nonostante la semplificazione tecnologica, restano fermi i criteri di valutazione e i tempi tecnici: preavviso, l’istanza deve essere inoltrata 30 giorni prima della data d’inizio dell’evento; ordine cronologico, le richieste verranno valutate seguendo l’ordine di arrivo; logo e costi, la concessione del patrocinio può includere l’uso del logo del comune. Sebbene il patrocinio sia gratuito, restano a carico del richiedente eventuali costi legati a servizi accessori (suolo pubblico, affitto sale o servizi tecnici) secondo le tariffe vigenti. L’innovazione si inserisce nel piano di modernizzazione dell’Ente, volto a rendere Catania una città sempre efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini e delle realtà produttive del territorio.

Fonte: comune di Catania

ANCITEL

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Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica