Catania: il patrocinio comunale diventa smart, istanze online con SPID

La macchina amministrativa del Comune di Catania compie un altro passo verso la digitalizzazione integrale. La richiesta per il rilascio del patrocinio gratuito cambia volto: stop a moduli cartacei, file agli sportelli e consegne manuali, l’iter si sposta sul web, diventando accessibile tramite SPID.

Il nuovo servizio punta a snellire il dialogo tra l’amministrazione e il tessuto sociale della città. La piattaforma è rivolta a una vasta platea: associazioni, enti del terzo settore, fondazioni, istituzioni scolastiche ed enti pubblici; tutti soggetti che, per le iniziative di interesse collettivo, intendono ottenere il riconoscimento del Comune.

L’obiettivo è duplice: da un lato facilitare l’utente, che può gestire la pratica in totale autonomia da casa o dall’ufficio; dall’altro assicurare trasparenza, tracciabilità e uniformità nell’istruttoria delle pratiche.

Per accedere al servizio, i richiedenti devono collegarsi al portale del Comune di Catania. Individuata la sezione “manifestazioni – richiesta di patrocinio”, basterà cliccare sul pulsante rosso “accedi al servizio online” per compilare l’istanza. Il link: comune.catania.it/servizi/manifestazioni-richiesta-di-patrocinio.aspx

Nonostante la semplificazione tecnologica, restano fermi i criteri di valutazione e i tempi tecnici: preavviso, l’istanza deve essere inoltrata 30 giorni prima della data d’inizio dell’evento; ordine cronologico, le richieste verranno valutate seguendo l’ordine di arrivo; logo e costi, la concessione del patrocinio può includere l’uso del logo del comune. Sebbene il patrocinio sia gratuito, restano a carico del richiedente eventuali costi legati a servizi accessori (suolo pubblico, affitto sale o servizi tecnici) secondo le tariffe vigenti. L’innovazione si inserisce nel piano di modernizzazione dell’Ente, volto a rendere Catania una città sempre efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini e delle realtà produttive del territorio.

Fonte: comune di Catania