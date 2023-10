Bologna: on line il sito crescebologna.it, una mappa dei fondi europei sul territorio

È online crescebologna.it, il sito dedicato a iniziative e progetti promossi dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna e finanziati attraverso risorse PNRR, PON Metro 2014-2020 e FSC. L’obiettivo è offrire a cittadini, imprese, associazioni di categoria, sindacati e altri enti attuatori delle iniziative un luogo virtuale, in cui trovare un’introduzione chiara e completa dei progetti, dei programmi e delle strategie che si stanno attuando per lo sviluppo economico e sociale dell’area comunale e metropolitana.

#Bolognainprogress è la campagna di comunicazione dedicata ai progetti realizzati a Bologna grazie alle risorse del Programma PON Metro 2014-2020 che contribuiscono a portare avanti il modello di “progresso” bolognese, basato su inclusione, innovazione e sostenibilità.

Oltre ai manifesti affissi in questi giorni in città, sono stati prodotti alcuni video che presentano alcuni degli interventi, come il nuovo sistema di illuminazione pubblica, il Treno della Barca, la Fattoria Urbana al Pilastro, la riqualificazione energetica delle scuole a questo link tutti i video della campagna.

Fonte: comune di Bologna