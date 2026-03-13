Agrigento a portata di app, in città arrivano i totem informativi

La Valle dei Templi incontra l’innovazione digitale, il comune di Agrigento compie un passo deciso verso la “Smart City” con l’installazione dei nuovi totem informativi nel cuore della città. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a digitalizzare il rapporto tra territorio, turisti e residenti, mettendo il necessario a portata di smartphone.

I dispositivi, già visibili in punti strategici del centro storico, fungono da ponte verso l’app ufficiale del Comune di Agrigento. Su ogni totem è presente un QR code ben visibile che permette il download immediato dell’applicazione, disponibile gratuitamente sia su Play Store che su Apple Store.

Attraverso questa piattaforma, gli utenti potranno esplorare il patrimonio artistico e culturale della città, consultare il calendario degli eventi e delle iniziative in programma, ma anche accedere a informazioni essenziali: dagli orari dei trasporti urbani ai contatti dei taxi, fino ai turni delle farmacie e alle attività commerciali locali.

Soddisfatto il primo cittadino, Francesco Miccichè, che sottolinea l’importanza strategica dell’operazione:

“Si tratta di uno strumento per incrementare le informazioni a disposizione dei visitatori e dei cittadini che vogliano scoprire la città di Agrigento e ricevere indicazioni utili. Invito tutti a scaricare l’app per rimanere aggiornati sugli eventi e ricevere le informazioni sul territorio”.

Oltre alla funzione turistica, l’App si pone come uno strumento di cittadinanza attiva, infatti è stata predisposta una sezione dedicata alle segnalazioni, che permetterà agli agrigentini di comunicare in tempo reale eventuali disservizi riscontrati sul territorio, accorciando le distanze tra la macchina amministrativa e le esigenze della comunità. Con questa iniziativa Agrigento punta a migliorare l’accoglienza in vista dei flussi turistici stagionali, offrendo una guida digitale moderna e aggiornata.

Fonte: comune di Agrigento