9-12 ottobre 2023. Al via la 21^ edizione della Settimana europea delle regioni e delle città

La Settimana europea delle regioni e delle città (#EURegionsWeek) rappresenta la più importante manifestazione annuale dedicata alla politica regionale dell’Unione Europea. Nel corso dei quattro giorni in cui si articola l’evento le città e le regioni presentano buone pratiche di attuazione della politica di coesione dell’Unione europea, in grado di mettere in luce l’importanza del livello locale e regionale per una buona governance europea.

Dalla sua prima edizione, nel 2003, la manifestazione si è ampliata fino a diventare una piattaforma per la comunicazione e per la creazione di reti di contatti unica, che riunisce regioni e città di tutta Europa.

Questa 21^ edizione di #EURegionsWeek si svolgerà nella sua sede storica di Bruxelles dal 9 al 12 ottobre e prevede di accogliere circa 10.000 partecipanti tra cui più di 1 000 oratori provenienti da tutta Europa e non solo, che daranno vita ad un ampio programma di convegni, mostre ed eventi incentrati sullo sviluppo regionale e locale. La partecipazione alla manifestazione è gratuita.

La Settimana europea delle regioni e delle città, organizzata congiuntamente dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dalla direzione generale Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea, nasce con l’intento di sottolineare l’importanza del ruolo che le regioni e le città svolgono nella realizzazione della maggior parte delle politiche dell’UE. Gli enti pubblici subnazionali nell’UE sono, infatti, responsabili di un terzo della spesa pubblica e di due terzi degli investimenti pubblici.

Guidata dal motto “Regioni fiorenti, Europa più forte“, l’edizione 2023 di #EURegionsWeek si concentrerà sulle seguenti aree tematiche:

Regioni nella transizione post-industriale

Trattenere i talenti per la crescita regionale

Centri urbani di piccole e medie dimensioni alla guida della crescita

Abbattere le barriere alla cooperazione transfrontaliera

Trasformazione energetica locale per la sicurezza e la sostenibilità

Promuovere l’innovazione sociale

Fonte: Agenzia della Coesione Territoriale