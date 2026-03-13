77 milioni per i servizi sociali in Sicilia e Sardegna

Il Ministero dell’Interno, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito il riparto del contributo di 77 milioni di euro per il 2026 destinato a finanziare e sviluppare i servizi sociali comunali in Sicilia e Sardegna, sia in forma singola sia associata.

La ripartizione, basata sui fabbisogni standard dei comuni, assegna 58,7 milioni alla Sicilia e 18,3 milioni alla Sardegna, secondo quanto previsto dalla Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica. Ogni comune beneficiario dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati, monitorando e certificando l’utilizzo delle risorse entro il 31 maggio 2027 tramite il portale OpenCivitas di Sogei.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, entreranno in vigore le procedure di controllo e recupero previste dal decreto ministeriale del 6 giugno 2024. Il decreto è già stato registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.