77 milioni per i servizi sociali in Sicilia e Sardegna

Servizi 13 Marzo 2026, di Redazione

Il Ministero dell’Interno, di concerto con l’Economia, ripartisce i fondi 2026 destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali nelle due regioni.

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Il Ministero dell’Interno, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito il riparto del contributo di 77 milioni di euro per il 2026 destinato a finanziare e sviluppare i servizi sociali comunali in Sicilia e Sardegna, sia in forma singola sia associata.

La ripartizione, basata sui fabbisogni standard dei comuni, assegna 58,7 milioni alla Sicilia e 18,3 milioni alla Sardegna, secondo quanto previsto dalla Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica. Ogni comune beneficiario dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati, monitorando e certificando l’utilizzo delle risorse entro il 31 maggio 2027 tramite il portale OpenCivitas di Sogei.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, entreranno in vigore le procedure di controllo e recupero previste dal decreto ministeriale del 6 giugno 2024. Il decreto è già stato registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

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