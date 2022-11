16- 18 novembre: III meeting della rete INFORM EU. La comunicazione strategica dei fondi europei

Si terrà ad Evora in Portogallo dal 16 al 18 novembre 2022 la prossima riunione di INFORM EU la rete europea dei responsabili della comunicazione sugli investimenti dell’Unione europea e degli Stati membri, nell’ambito della gestione condivisa dei fondi europei. I lavori della rete saranno coordinati dalla Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea (DG REGIO) in collaborazione con le Direzioni generali Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL), Affari marittimi e pesca (DG MARE) e Migrazione e affari interni (DG HOME).

L’obiettivo finale della rete è promuovere le competenze degli Stati membri e delle regioni nel campo della comunicazione, della visibilità e della trasparenza dell’UE, creando una piattaforma di cooperazione tra la Commissione e i programmi dell’UE a gestione condivisa.

Essa mira, inoltre, a migliorare la visibilità dell’azione dell’UE a livello nazionale, regionale e locale attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche nell’attuazione di misure di informazione e comunicazione.

L’incontro della rete, dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da COVID 19, tornerà ad essere esclusivamente in presenza ed avrà come tema principale la “Comunicazione strategica” che sarà approfondito oltre che nelle riunioni in plenaria anche nei seguenti incontri seminariali:

Workshop sulla comunicazione di crisi

Contrastare la manipolazione dell’informazione e la disinformazione che prendono di mira l’ambiente informativo dell’UE

Raggiungere il pubblico con messaggi corretti

Creare comunicazioni di prossimità in partenariato: Come le campagne congiunte sui luoghi popolari cofinanziati possono dare una dimensione europea all’orgoglio locale.

Fate un salto! Comunicare S.M.A.R.T.: lasciatevi sorprendere! Workshop il cui contenuto sarà rivelato solo sul posto.

Come coltivare il rapporto con i media: scoprire i principi chiave del lavoro giornalistico.

I lavori della rete saranno arricchiti, come nelle precedenti edizioni, da visite a progetti locali cofinanziati con i fondi UE.

Per maggiori informazioni consulta:

la pagina del sito dell’Agenzia per la Coesione territoriale dedicata alla rete

il sito della Commissione europea

il programma dell’evento

Fonte: Agenzia della Coesione