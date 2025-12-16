Whistleblowing, Anac approva le nuove Linee Guida sui canali interni

Legalità 16 Dicembre 2025, di Redazione

Indicazioni operative per una gestione uniforme delle segnalazioni e modifiche alle regole sulle segnalazioni esterne per superare le criticità applicative del decreto 24/2023

Con la delibera n. 478 del 26 novembre 2025, l’Anac ha approvato le nuove Linee Guida sul whistleblowing relative ai canali interni di segnalazione, con l’obiettivo di rendere più uniforme ed efficace l’applicazione della normativa vigente. Il documento fornisce indicazioni operative ai soggetti pubblici e privati chiamati ad attuare le disposizioni in materia, chiarendo modalità e responsabilità nella gestione delle segnalazioni.

Le Linee Guida tengono conto dei contributi emersi dalla consultazione pubblica e del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tra i principali ambiti approfonditi figurano il funzionamento dei canali interni, le modalità di presentazione delle segnalazioni e il regime sanzionatorio, il ruolo e le attività del gestore delle segnalazioni, i doveri di comportamento del personale, la formazione e il contributo di supporto degli Enti del Terzo Settore.

Con una seconda delibera, la n. 479, sempre del 26 novembre 2025, l’Autorità ha inoltre modificato e integrato le Linee Guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. L’intervento mira ad assicurare coerenza con le nuove indicazioni sui canali interni e a superare alcune criticità segnalate dai soggetti obbligati ad applicare il d.lgs. n. 24/2023.

Maggiori informazioni nel comunicato ANAC

