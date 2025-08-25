Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 123 del 1 agosto 2025 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti“.

Come si legge nelle premesse al provvedimento, ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 1 è approvato l’allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti che è entrato in vigore il 13 agosto 2025.

Il Testo consta di 205 articoli e relativi allegati ed è consultabile in allegato al suddetto provvedimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale