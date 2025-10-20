Piacenza avvia il rilievo 3D per creare il “gemello digitale” della città

Urbanistica 20 Ottobre 2025, di Redazione

Il modello tridimensionale della città consentirà di simulare interventi e monitorare lo stato degli spazi

Il Comune di Piacenza ha avviato un progetto di rilievo digitale che porterà alla creazione di una copia virtuale in 3D del centro urbano, comunemente nota come “gemello digitale” (digital twin).

L’iniziativa non è solo un’operazione tecnologica, mira a fornire uno strumento fondamentale per la gestione del territorio, la progettazione urbana e la conservazione del patrimonio. Avere un modello tridimensionale preciso della città consentirà di simulare interventi e monitorare lo stato degli spazi con efficacia.

La mappatura sarà condotta attraverso un doppio approccio. Squadre di tecnici specializzati saranno impegnate nelle strade per rilevare misure e dettagli precisi di edifici e spazi urbani. Contemporaneamente, verranno impiegati i droni per acquisire immagini aeree e punti di vista complementari, essenziali per completare la modellazione.

Le informazioni raccolte, sia a terra che dall’alto, confluiranno in una elaborazione dati che culminerà nella realizzazione del modello digitale tridimensionale, base di partenza per il futuro “gemello digitale” piacentino.

Fonte: comune di Piacenza

