PA e gestori di servizi pubblici: entro il 31 dicembre il questionario sui documenti informatici

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. L’iniziativa, promossa da AgID, mira a fotografare lo stato di conformità degli enti, individuare eventuali criticità e programmare interventi di supporto.

La rilevazione riguarda tutte le PA – centrali, regionali e locali, enti pubblici, scuole, università, amministrazioni del SSN, camere di commercio e autorità indipendenti – oltre ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico che rientrano nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il questionario verifica, tra gli altri aspetti, l’adozione del manuale di gestione documentale, la nomina dei responsabili della gestione documentale per le Aree Organizzative Omogenee (AOO), la presenza di un coordinatore in caso di più AOO e la pubblicazione delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali.

La rilevazione si inserisce nell’ambito dell’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024–2026, sottolineando l’importanza di una corretta governance dei documenti digitali come elemento chiave dei processi digitali.

Il questionario è disponibile su https://gestionedocumentalept.agid.gov.it/ e può essere compilato dal Responsabile per la Transizione al Digitale, dal Responsabile della Gestione documentale o da un delegato, previa autenticazione con SPID o CIE.

Fonte: AgID