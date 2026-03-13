Oltre 1,4 miliardi per il Servizio Integrato Energia: al via la nuova gara per le amministrazioni locali

Consip ha pubblicato la nuova gara per il Servizio Integrato Energia, del valore di oltre 1,4 miliardi di euro, rivolta alle amministrazioni locali che gestiscono oltre l’80% degli immobili pubblici. L’iniziativa, parte del Piano industriale 2026-29, punta a garantire comfort termico e risparmi energetici grazie a modelli contrattuali flessibili e interventi di riqualificazione personalizzati.

La gestione degli immobili pubblici potrà ridurre l’impatto ambientale con risparmi stimati di 60.000 TEP e 145.000 tonnellate di CO₂, oltre a incrementare la fornitura di energia elettrica “verde” di 375 GWh.

La novità principale è la personalizzazione dei servizi, modulabili secondo dimensioni, capacità di spesa e grado di efficienza degli immobili. L’offerta comprende: gestione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, interventi di efficientamento, servizi tecnologici e avanzati di energy management e sistemi digitali di controllo basati su intelligenza artificiale.

Per la prima volta, l’acquisizione avverrà tramite un Accordo quadro multi-aggiudicatario suddiviso in 10 lotti territoriali, garantendo più concorrenza tra le imprese e maggiore scelta per le amministrazioni. I contratti potranno essere di 3 o 6 anni, con possibilità di estensione di 2 anni in base alla qualità del servizio.

Le offerte devono essere presentate entro il 23 aprile 2026.

Maggiori informazioni nella nota Consip