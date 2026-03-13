Oltre 1,4 miliardi per il Servizio Integrato Energia: al via la nuova gara per le amministrazioni locali

Appalti 13 Marzo 2026, di Redazione

Consip lancia un’iniziativa su misura per edifici pubblici più efficienti e sostenibili, con risparmi energetici fino a 60.000 TEP e una riduzione di 145.000 tonnellate di CO₂.

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Consip ha pubblicato la nuova gara per il Servizio Integrato Energia, del valore di oltre 1,4 miliardi di euro, rivolta alle amministrazioni locali che gestiscono oltre l’80% degli immobili pubblici. L’iniziativa, parte del Piano industriale 2026-29, punta a garantire comfort termico e risparmi energetici grazie a modelli contrattuali flessibili e interventi di riqualificazione personalizzati.

La gestione degli immobili pubblici potrà ridurre l’impatto ambientale con risparmi stimati di 60.000 TEP e 145.000 tonnellate di CO₂, oltre a incrementare la fornitura di energia elettrica “verde” di 375 GWh.

La novità principale è la personalizzazione dei servizi, modulabili secondo dimensioni, capacità di spesa e grado di efficienza degli immobili. L’offerta comprende: gestione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, interventi di efficientamento, servizi tecnologici e avanzati di energy management e sistemi digitali di controllo basati su intelligenza artificiale.

Per la prima volta, l’acquisizione avverrà tramite un Accordo quadro multi-aggiudicatario suddiviso in 10 lotti territoriali, garantendo più concorrenza tra le imprese e maggiore scelta per le amministrazioni. I contratti potranno essere di 3 o 6 anni, con possibilità di estensione di 2 anni in base alla qualità del servizio.

Le offerte devono essere presentate entro il 23 aprile 2026.

Maggiori informazioni nella nota Consip

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