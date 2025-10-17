L’economia non osservata supera i 217 miliardi nel 2023, incidenza sul Pil al 10,2%

Economia 17 Ottobre 2025, di Redazione

L'economia non osservata (ENO) comprende l'insieme delle attività produttive che sfuggono al rilevamento statistico, includendo l'economia sommersa (sotto-dichiarazione, lavoro irregolare, fitti in nero) e le attività illegali

Recenti in AGEL
Economia

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Economia

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Economia

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Nel 2023, l’economia non osservata (ENO) in Italia ha raggiunto un valore record di 217,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente. L’incidenza di questo fenomeno sul Prodotto Interno Lordo (Pil) è salita leggermente al 10,2% (era 10,1% nel 2022).

Il rapporto Istat conferma che l’ENO, che include l’economia sommersa e le attività illegali, è aumentata in linea con il Pil a prezzi correnti (+7,2%), ma una dinamica più forte in alcune componenti ne ha fatto crescere il peso relativo.

Le componenti principali: sommerso e attività illegali

L’economia sommersa (lavoro irregolare, sotto-dichiarazione, fitti in nero e mance) si attesta a circa 197,6 miliardi di euro, con una crescita dell’8,2% rispetto al 2022. Le attività illegali (traffico di droga, prostituzione e contrabbando di tabacco) hanno sfiorato i 20 miliardi di euro, crescendo solo dell’1,0%, e continuano a ridimensionare il loro peso sul totale (9,2% nel 2023).

All’interno del sommerso, la crescita più significativa si è registrata nel valore aggiunto generato da lavoro irregolare, aumentato dell’11,3% rispetto al 2022. Questo incremento ha portato la componente del lavoro irregolare a incidere per il 35,5% sul totale dell’economia non osservata, recuperando terreno rispetto alla sotto-dichiarazione (redditi e costi non dichiarati), che rimane comunque la componente principale (49,7% del totale ENO).

Lavoro irregolare in forte aumento

Le unità di lavoro irregolari (Ula), equivalenti a tempo pieno, hanno raggiunto i 3 milioni e 132mila nel 2023, con un aumento di oltre 145mila unità (+4,9%) rispetto al 2022.

Aumenta anche il tasso di irregolarità complessivo, che si è attestato al 12,7% (dal 12,5% del 2022), invertendo una tendenza al calo che durava da cinque anni.

I settori più colpiti dall’irregolarità sono:

  • Altri servizi alle persone: dove il tasso raggiunge un elevatissimo 40,5% (inclusi i servizi domestici).
  • Agricoltura: 17,6%.
  • Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione: 15,0%.
  • Costruzioni: 12,8%.

I settori con più sommerso

Nel complesso, il peso dell’economia sommersa sul valore aggiunto settoriale è maggiore negli Altri servizi alle persone (32,4%), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (18,8%) e nelle Costruzioni (16,5%).

Si notano dinamiche settoriali eterogenee: l’incidenza del sommerso è diminuita nelle Costruzioni e nell’Agricoltura, ma è aumentata notevolmente negli Altri servizi alle persone (+2,3 punti percentuali) e, in misura minore, nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione.

La crescita dell’economia non osservata nel 2023 è stata guidata soprattutto dal forte aumento del lavoro irregolare e dalla sotto-dichiarazione, mentre le attività illegali e le altre componenti marginali hanno avuto un impatto più contenuto.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica