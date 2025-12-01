Le regioni agricole d’eccellenza dell’UE: Andalusia in testa

Nel 2023, la produzione agricola dell’Unione Europea ha raggiunto complessivamente 537 miliardi di euro. Cinque regioni NUTS 2 si distinguono per valori superiori a 9 miliardi di euro: Andalusia in Spagna guida con 16 miliardi, seguita dalla Bretagna in Francia con 11 miliardi. Weser-Ems in Germania e Lombardia in Italia registrano 9,8 miliardi ciascuna, mentre i Paesi della Loira in Francia chiudono la top five con 9,3 miliardi.
La produzione di ortaggi e frutta si conferma il comparto più rilevante dopo i cereali e i prodotti animali, con 71,5 miliardi di euro, pari al 13,3% del totale agricolo UE. Tra le regioni, l’Andalusia è prima con 5,2 miliardi di euro, seguita dall’Olanda Meridionale con 5 miliardi. In Italia, Puglia e Campania producono ciascuna 1,8 miliardi, mentre il Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi raggiunge lo stesso valore. In totale, quattordici regioni superano il miliardo di euro nella produzione ortofrutticola: cinque italiane, cinque olandesi e quattro spagnole.
In alcune aree la quota della produzione ortofrutticola sul totale agricolo è particolarmente significativa: Vienna in Austria arriva al 77,2%, Zuid-Holland nei Paesi Bassi al 68,4%, Liguria in Italia al 65% e Amburgo in Germania al 50,8%. Altre sedici regioni mostrano valori compresi tra il 31,7% di La Rioja, in Spagna, e il 48,5% di Noord-Holland, nei Paesi Bassi.
Questi dati dettagliati evidenziano come l’agricoltura europea sia concentrata in poche regioni ad alta produttività, con una forte specializzazione nei prodotti ortofrutticoli in alcune aree.
Top 5 regioni per produzione agricola totale (valori in miliardi di euro)
Regione
Paese
Produzione agricola totale
Produzione ortofrutticola
Andalusia
Spagna
16,0
5,2
Bretagna
Francia
11,0
0,7
Weser-Ems
Germania
9,8
0,5
Lombardia
Italia
9,8
1,2
Paesi della Loira
Francia
9,3
0,6
Regioni con quota ortofrutticola sul totale agricolo superiore al 50%
Regione
Paese
Quota ortofrutticola sul totale agricolo
Vienna
Austria
77,2%
Zuid-Holland
Paesi Bassi
68,4%
Liguria
Italia
65,0%
Amburgo
Germania
50,8%
Altre regioni con produzione ortofrutticola superiore a 1 miliardo di euro