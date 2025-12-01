Le regioni agricole d’eccellenza dell’UE: Andalusia in testa

Eurostat rivela i dati 2023 sulla produzione agricola nelle regioni europee: cinque superano i 9 miliardi di euro, con una forte predominanza di prodotti ortofrutticoli in alcune zone.

Nel 2023, la produzione agricola dell’Unione Europea ha raggiunto complessivamente 537 miliardi di euro. Cinque regioni NUTS 2 si distinguono per valori superiori a 9 miliardi di euro: Andalusia in Spagna guida con 16 miliardi, seguita dalla Bretagna in Francia con 11 miliardi. Weser-Ems in Germania e Lombardia in Italia registrano 9,8 miliardi ciascuna, mentre i Paesi della Loira in Francia chiudono la top five con 9,3 miliardi.

La produzione di ortaggi e frutta si conferma il comparto più rilevante dopo i cereali e i prodotti animali, con 71,5 miliardi di euro, pari al 13,3% del totale agricolo UE. Tra le regioni, l’Andalusia è prima con 5,2 miliardi di euro, seguita dall’Olanda Meridionale con 5 miliardi. In Italia, Puglia e Campania producono ciascuna 1,8 miliardi, mentre il Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi raggiunge lo stesso valore. In totale, quattordici regioni superano il miliardo di euro nella produzione ortofrutticola: cinque italiane, cinque olandesi e quattro spagnole.

In alcune aree la quota della produzione ortofrutticola sul totale agricolo è particolarmente significativa: Vienna in Austria arriva al 77,2%, Zuid-Holland nei Paesi Bassi al 68,4%, Liguria in Italia al 65% e Amburgo in Germania al 50,8%. Altre sedici regioni mostrano valori compresi tra il 31,7% di La Rioja, in Spagna, e il 48,5% di Noord-Holland, nei Paesi Bassi.

Questi dati dettagliati evidenziano come l’agricoltura europea sia concentrata in poche regioni ad alta produttività, con una forte specializzazione nei prodotti ortofrutticoli in alcune aree.

Top 5 regioni per produzione agricola totale (valori in miliardi di euro)

RegionePaeseProduzione agricola totaleProduzione ortofrutticola
AndalusiaSpagna16,05,2
BretagnaFrancia11,00,7
Weser-EmsGermania9,80,5
LombardiaItalia9,81,2
Paesi della LoiraFrancia9,30,6

Regioni con quota ortofrutticola sul totale agricolo superiore al 50%

RegionePaeseQuota ortofrutticola sul totale agricolo
ViennaAustria77,2%
Zuid-HollandPaesi Bassi68,4%
LiguriaItalia65,0%
AmburgoGermania50,8%

Altre regioni con produzione ortofrutticola superiore a 1 miliardo di euro

RegionePaeseValore ortofrutticola
Olanda MeridionalePaesi Bassi5,0
PugliaItalia1,8
CampaniaItalia1,8
Brabante SettentrionalePaesi Bassi1,8

Fonte: Eurostat

