Le regioni agricole d’eccellenza dell’UE: Andalusia in testa

Nel 2023, la produzione agricola dell’Unione Europea ha raggiunto complessivamente 537 miliardi di euro. Cinque regioni NUTS 2 si distinguono per valori superiori a 9 miliardi di euro: Andalusia in Spagna guida con 16 miliardi, seguita dalla Bretagna in Francia con 11 miliardi. Weser-Ems in Germania e Lombardia in Italia registrano 9,8 miliardi ciascuna, mentre i Paesi della Loira in Francia chiudono la top five con 9,3 miliardi.

La produzione di ortaggi e frutta si conferma il comparto più rilevante dopo i cereali e i prodotti animali, con 71,5 miliardi di euro, pari al 13,3% del totale agricolo UE. Tra le regioni, l’Andalusia è prima con 5,2 miliardi di euro, seguita dall’Olanda Meridionale con 5 miliardi. In Italia, Puglia e Campania producono ciascuna 1,8 miliardi, mentre il Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi raggiunge lo stesso valore. In totale, quattordici regioni superano il miliardo di euro nella produzione ortofrutticola: cinque italiane, cinque olandesi e quattro spagnole.

In alcune aree la quota della produzione ortofrutticola sul totale agricolo è particolarmente significativa: Vienna in Austria arriva al 77,2%, Zuid-Holland nei Paesi Bassi al 68,4%, Liguria in Italia al 65% e Amburgo in Germania al 50,8%. Altre sedici regioni mostrano valori compresi tra il 31,7% di La Rioja, in Spagna, e il 48,5% di Noord-Holland, nei Paesi Bassi.

Questi dati dettagliati evidenziano come l’agricoltura europea sia concentrata in poche regioni ad alta produttività, con una forte specializzazione nei prodotti ortofrutticoli in alcune aree.

Top 5 regioni per produzione agricola totale (valori in miliardi di euro)

Regione Paese Produzione agricola totale Produzione ortofrutticola Andalusia Spagna 16,0 5,2 Bretagna Francia 11,0 0,7 Weser-Ems Germania 9,8 0,5 Lombardia Italia 9,8 1,2 Paesi della Loira Francia 9,3 0,6

Regioni con quota ortofrutticola sul totale agricolo superiore al 50%

Regione Paese Quota ortofrutticola sul totale agricolo Vienna Austria 77,2% Zuid-Holland Paesi Bassi 68,4% Liguria Italia 65,0% Amburgo Germania 50,8%

Altre regioni con produzione ortofrutticola superiore a 1 miliardo di euro

Regione Paese Valore ortofrutticola Olanda Meridionale Paesi Bassi 5,0 Puglia Italia 1,8 Campania Italia 1,8 Brabante Settentrionale Paesi Bassi 1,8

Fonte: Eurostat