L’Agenzia del Demanio entra nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati

L’Agenzia del Demanio rafforza la propria spinta verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione aderendo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), infrastruttura promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestita da PagoPA. Grazie a questa adesione, nell’ambito del progetto IMMOBIL.PA finanziato dal PNRR, le amministrazioni potranno accedere rapidamente e in modo sicuro a informazioni sul patrimonio immobiliare dello Stato, comprese locazioni, concessioni, riscossioni, interventi edilizi, manutenzioni e vulnerabilità sismiche.

L’obiettivo è creare un vero ecosistema digitale pubblico, dove la condivisione dei dati riduce la burocrazia, favorisce la cooperazione tra enti e consente decisioni più consapevoli. La PDND garantisce interoperabilità e standardizzazione dei dati, semplificando l’accesso e velocizzando le procedure, fino ad oggi complesse e lente.

Il progetto IMMOBIL.PA, avviato a gennaio 2025 e in programma fino a marzo 2026, prevede inoltre lo sviluppo del Catalogo Nazionale della Semantica dei Dati, in collaborazione con ISTAT e il Dipartimento per la trasformazione digitale, per definire vocabolari condivisi e favorire il riuso delle informazioni tra le amministrazioni.

Con i primi servizi digitali già attivi sulla PDND, l’Agenzia del Demanio compie un passo significativo verso la valorizzazione trasparente e strategica del patrimonio immobiliare pubblico.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale