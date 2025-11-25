L’Agenzia del Demanio entra nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Trasparenza 25 Novembre 2025, di Redazione

Al via i primi servizi digitali per rendere più accessibili e condivisi i dati sul patrimonio immobiliare pubblico, riducendo tempi e burocrazia per le amministrazioni.

Articoli correlati
Trasparenza

Open Data, l’Italia al top in Europa con dati.gov.it

Trasparenza

SEMPL-IT, l’Università del Molise lancia l’AI che semplifica il linguaggio della Pubblica Amministrazione

Trasparenza

Obbligo di comunicazione dei redditi per i dirigenti del Servizio sanitario: Anac richiama gli enti alla trasparenza

Trasparenza

Il Garante Privacy chiede maggiore tutela per i dati personali della PA

Trasparenza

AgID, Dichiarazione di accessibilità: c’è tempo fino al 23 settembre per la pubblicazione

L’Agenzia del Demanio rafforza la propria spinta verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione aderendo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), infrastruttura promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestita da PagoPA. Grazie a questa adesione, nell’ambito del progetto IMMOBIL.PA finanziato dal PNRR, le amministrazioni potranno accedere rapidamente e in modo sicuro a informazioni sul patrimonio immobiliare dello Stato, comprese locazioni, concessioni, riscossioni, interventi edilizi, manutenzioni e vulnerabilità sismiche.

L’obiettivo è creare un vero ecosistema digitale pubblico, dove la condivisione dei dati riduce la burocrazia, favorisce la cooperazione tra enti e consente decisioni più consapevoli. La PDND garantisce interoperabilità e standardizzazione dei dati, semplificando l’accesso e velocizzando le procedure, fino ad oggi complesse e lente.

Il progetto IMMOBIL.PA, avviato a gennaio 2025 e in programma fino a marzo 2026, prevede inoltre lo sviluppo del Catalogo Nazionale della Semantica dei Dati, in collaborazione con ISTAT e il Dipartimento per la trasformazione digitale, per definire vocabolari condivisi e favorire il riuso delle informazioni tra le amministrazioni.

Con i primi servizi digitali già attivi sulla PDND, l’Agenzia del Demanio compie un passo significativo verso la valorizzazione trasparente e strategica del patrimonio immobiliare pubblico.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica