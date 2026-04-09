Intesa in Conferenza Stato-città sul Fondo per i minori: criteri e controlli per il 2026

Servizi 9 Aprile 2026, di Redazione

Via libera al riparto delle risorse per le attività socio-educative destinate ai minori: previsti nuovi criteri di assegnazione, monitoraggio rafforzato e recupero dei fondi in caso di interventi non realizzati correttamente

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La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riunitasi in seduta straordinaria il 9 aprile 2026 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto relativo al Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori per l’anno 2026.

Il provvedimento, adottato dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce i criteri di riparto delle risorse e introduce modalità di monitoraggio per verificare l’attuazione degli interventi finanziati.

Il decreto prevede inoltre specifiche misure per il recupero delle somme eventualmente trasferite nei casi in cui i progetti non vengano realizzati o risultino inadeguati. L’intesa è stata raggiunta ai sensi della normativa vigente e rappresenta un passaggio fondamentale per l’utilizzo delle risorse destinate al sostegno dei servizi socio-educativi rivolti ai minori.

Maggiori informazioni nella nota della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

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