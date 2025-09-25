E’ dovuta la TARI su una struttura adibita a scuola?”

Tributi 25 Settembre 2025, di redazione

Gli esperti del Servizio Anci Risponde ripercorrono la normativa in materia chiarendo i termini di principio

Quesito

Un Comune limitrofo sta ristrutturando le scuole e, nel mentre sono in corso i lavori, ha individuato altri immobili per trasferire la popolazione scolastica. Uno di questi immobili è sito su questo Comune, immobile di proprietà privata accatastato come magazzino con cui Il Comune limitrofo ha stipulato un contratto di locazione. Questo Comune ha approvato un cambio di destinazione d’uso dell’immobile in finalità scolastiche con prossima decorrenza e fino a fine lavori. Vale l’esenzione TARI che hanno gli istituti scolastici con parziale ristoro di fondi statali? – L’immobile va iscritto a ruolo e va fornita quindi dichiarazione TARI?

Risposta

Va preliminarmente ricordato che….

