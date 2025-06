Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale“.

Il Provvedimento è stato emanato stante la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell’incidenza di tali disposizioni sull’esercizio in corso e sull’esercizio 2024 e contiene diverse modifiche alle norme vigenti in materia.

Si segnala, inoltre, l’articolo 6 “Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU” che prevede quanto segue, limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale