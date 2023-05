Dall’8 al 12 maggio l’Open Gov Week 2023

Dall’8 al 12 maggio 2023 si svolge la Open Gov Week, in contemporanea negli oltre 70 paesi che partecipano a Open Government Partnership, per sostenere e condividere una cultura orientata ai valori della trasparenza e integrità, della partecipazione civica e della promozione dei diritti fondamentali, nonché dell’accountability dei governi verso i cittadini.

L’evento, originariamente ideato dall’Italia nel 2017 con la denominazione Settimana dell’Amministrazione Aperta, coinvolge dirigenti e funzionari pubblici e attivisti della società civile che si uniscono per condividere idee, discutere soluzioni e impegnarsi in nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nelle politiche pubbliche. L’iniziativa si articola in cinque giorni dedicati a incontri, consultazioni, seminari e dibattiti pubblici, focus group, attività di monitoraggio civico, webinar, hackathon, pubblicazione di dataset in formato aperto e report, presentazione di nuovi siti e di servizi on line e altre iniziative che mirano a presentare ai cittadini e alle amministrazioni pubbliche le strategie e gli strumenti operativi per attuare i principi del governo aperto.

Amministrazioni pubbliche, organizzazioni della società civile e cittadini che vogliano contribuire alla Open Gov Week 2023 possono realizzare iniziative sui temi della trasparenza e cultura dell’integrità, della partecipazione pubblica, della difesa dello spazio civico e dell’innovazione digitale inclusiva.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in ciascuna delle giornate della settimana, lancerà un confronto dedicato a uno dei quattro temi, realizzando un webinar di livello nazionale nel corso del quale sarà presentato lo stato dell’arte delle attività del 5NAP e discusse le priorità strategiche in quell’area, nella prospettiva di una futura strategia per il governo aperto che possa contribuire anche a renderne effettivi i principi nell’attuazione del PNRR.

La giornata dell’8 maggio sarà dedicata al tema della partecipazione pubblica; il 9 alla trasformazione digitale; il 10 a trasparenza e anticorruzione e l’11 allo spazio civico. Il 12 maggio, l’evento di chiusura, sarà dedicato ad una riflessione complessiva coordinata dal Forum Multistakeholder per il governo aperto.

Per collaborare al successo della OpenGovWeek è possibile iscriversi agli eventi a cura del Dipartimento e organizzare altri eventi che saranno inseriti nel calendario nazionale. Al riguardo è sufficiente compilare il form di segnalazione eventi sotto indicato e attendere la conferma dell’inserimento in calendario. Durante lo svolgimento dell’evento, è opportuno utilizzare il media kit ufficiale per promuovere l’evento sui propri canali web e social.

Partecipa al dibattito con gli hashtag #OpenGovWeek e #OGW2023 e iscriviti agli eventi già programmati che trovi di seguito: l’elenco è in costruzione.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica