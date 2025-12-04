Camera approva l’esenzione Imu per le case in Italia dei cittadini Aire

La Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che introduce l’esenzione dall’Imu per una sola abitazione in Italia di cittadini iscritti all’Aire, a parità di condizioni con la prima casa. Il testo, primo firmatario il deputato dem Toni Ricciardi, è composto da un unico articolo e ora passa all’esame del Senato.

La norma prevede che gli italiani residenti all’estero possano ottenere l’esenzione dall’Imu su un immobile a uso abitativo situato nel comune di iscrizione Aire, purché non affittato o dato in comodato. Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa vengono inoltre estese a tutti gli iscritti Aire, superando la precedente formulazione riferita ai “cittadini italiani emigrati all’estero”.

Il provvedimento riguarda gli immobili collocati in comuni fino a 5 mila abitanti, cioè circa il 70% dei municipi italiani da cui è partita storicamente la maggior parte dell’emigrazione. Su una platea di 115 mila immobili, oltre 100 mila potranno beneficiare dell’esenzione o delle riduzioni previste, calcolate in base alla rendita catastale.

La legge introduce tre fasce: esenzione totale per rendite fino a 200 euro; riduzione al 40% per le rendite tra 201 e 300 euro; riduzione del 67% tra 301 e 500 euro. Contestualmente, la Tari e la tariffa rifiuti saranno dimezzate, con la possibilità per i Comuni di mantenere una riduzione fino ai due terzi.

Secondo Ricciardi, si tratta di “un passo concreto a sostegno degli italiani che vivono all’estero ma mantengono un legame con il loro territorio d’origine”, un sistema “chiaro ed equo” per alleggerire il carico fiscale su immobili di piccola e media dimensione. L’approvazione unanime, ha sottolineato il deputato dem, conferma la rilevanza del provvedimento, ora in attesa del via libera definitivo del Senato.