Affidamento del servizio di supporto ufficio tributi per accertamento/riscossione tributi, procedura negoziata senza bando e valutazioni tecniche

Quesito

Questo comune ha emesso un bando per manifestazione di interesse per ditte interessate al supporto ufficio tributi per accertamento/riscossione tributi come CUP e IMU e TARI.

Hanno risposto n. 10 ditte che inviteremo a procedura negoziata senza bando art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 36/2023.

E’ possibile richiedere un’offerta economica consistente in un aggio? e come si determina l’aggio a base d’asta?

Risposta

Circa la determinazione …

Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”