Abusivismo: firmato il “Fondo Demolizioni”

Matteo Salvini ha firmato il “Fondo Demolizioni”: 19 interventi (12 in Sicilia, 1 in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna e 4 in Puglia). Si tratta di risorse destinate ai Comuni per procedere alle demolizioni di strutture e opere abusive in genere e per il ripristino e il reinterro di aree urbane.

Per il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dicastero “è la casa dei sindaci. Vogliamo essere la risposta alle esigenze del territorio”.

Per visualizzare gli “Interventi ammessi al contributo a seguito di integrazione, ELENCO B DEL DM 285 2022 – L.205 2017 art. 1 comma 26” clicca qui

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti