VOLER BENE ALL’ITALIA 2022, dati, storie ed eventi delle Piazze in festa dal 2 al 5 giugno

Da Biccari (FG) a Pettorano sul Gizio (AQ) da Castelmezzano (PZ) passando per Arrone (TR) nel cuore della Val Nerina a Gaiba (RO) in Veneto. Come ogni anno Voler Bene all’Italia sarà un week-end di festa e di iniziative, in prima linea i comuni-pilota del progetto Be.Com.ME, come il borgo Serra de Conti nelle Marche, ferito dal sisma del Centro Italia e noto per le politiche di sostenibilità sul ciclo dei rifiuti e sulla bioedilizia, che nel week end organizza un’iniziativa dedicata alle aziende di qualità che hanno reso famoso il luogo per il recupero della cicerchia.

Arrone, in provincia di Terni, nella Val Nerina il 4 giugno riunisce i piccoli comuni dell’Umbria per discutere di transizione energetica e si inizierà a disegnare il progetto di una CER intorno alle sue start up digitali. Pettorano Sul Gizio è un borgo abruzzese che attiverà la sua comunità energetica intorno alla riserva regionale e il 2 giugno, oltre ad un’escursione in mountain bike con visita guidata, organizzerà un incontro nelle aree protette; mentre nel cuore delle dolomiti lucane il 5 giugno, si incontreranno i 13 comuni dell’Unione guidati dal comune di Castelmezzano che ospiterà la prima riunione per la costituzione della Comunità energetica e un evento dedicato alla pace, facendo sventolare una bandiera lungo il filo del volo dell’angelo. Tramonti di Sotto, piccolo borgo friulano di montagna di 370 abitanti, attivo nella valorizzazione dell’ambiente naturale e sociale locale con il suo consorzio di valorizzazione dei beni territoriali (legno, prodotti agricoli di montagna, piccoli allevamenti) in coordinamento con gli altri comuni della vallata sta lavorando per costituire una CER e organizzerà una passeggiata per il 5 giugno.

Roccabascerana nel beneventano il 4 giugno offre degustazioni e attrazioni per raccontare alla comunità locale i benefici della costruzione di una CER, come a Pietracatella nel Molise o a Gaiba, in provincia di Rovigo in Veneto dove il 2/3 giugno si organizzerà un convegno a tema con la popolazione locale. Tra i comuni in festa anche quelli che le comunità energetiche le hanno già fatte, come Ferla in Sicilia, e Biccari in Puglia che ha lanciato Oil Free Zone Monti Dauni, e dove, il 2 giugno, tra visite guidate e mercatini del gusto a cura di Slow Food ci sarà la tavola rotonda sulle comunità energetiche come risorsa. Così in Sardegna a Serrenti, nel medio campidano, la comunità energetica in itinere organizza il 4 giugno una passeggiata tra le 3 case dell’energia per spiegare ai locali il progetto che implementa un modello che è stato già premiato come comune 100% rinnovabile. A questi eventi si aggiungono tanti altri incontri sul tema delle comunità energetiche: da Farnese (VT) dove è in via di definizione un convegno, a Sutera, in Sicilia, fino alla Toscana di Fivizzano in Lunigiana, dove il 4/ 5 giugno 2022 verrà festeggiata Voler Bene all’Italia con la Festa della Geologia a Equi Terme.