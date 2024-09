Il Dipartimento per le Politiche di Coesione – si legge in una nota pubblicata sul sito del Dicastero – ha adottato gli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, definiti in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, con Iniziativa JASPERS della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e della Commissione Europea, in dialogo con le Autorità di Gestione dei Programmi nazionali e regionali FESR e le rispettive strutture tecniche.

Il Regolamento (UE) N. 1060 del 2021 – Disposizioni comuni ai fondi assegna alle Autorità di Gestione il compito di garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nell’ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento (Art.73.2j). L’immunizzazione dagli effetti del clima è definita dal Regolamento come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”.

Gli Indirizzi sono il primo traguardo del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud per promuovere la conoscenza degli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 della Commissione Europea” e favorirne una più agevole ed efficace applicazione nel contesto nazionale. Essi sono ispirati al principio di proporzionalità e sono rispettosi del dettato regolamentare. L’Italia è il primo Paese a dotarsi di indirizzi caratterizzati da questo livello di dettaglio.

Seguiranno altre iniziative per fornire ulteriori strumenti operativi e per rafforzare le competenze scientifiche e tecniche necessarie a rendere gli investimenti infrastrutturali finanziati con i Fondi europei effettivamente a prova di clima.

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud