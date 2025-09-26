Torna la Notte Europea dei Ricercatori: l’Italia si conferma protagonista con eventi in oltre 80 città

Innovazione 26 Settembre 2025, di red

Migliaia di scienziati in piazza domani, 26 settembre, per svelare gratuitamente laboratori e segreti della scienza: dal MUR l'invito a toccare con mano il progresso su IA, salute e ambiente

Recenti in AGEL
Innovazione

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Innovazione

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Innovazione

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Spettacoli, laboratori aperti ed esperimenti gratuiti: l’attesissimo evento per la promozione della cultura scientifica si svolge oggi, 26 settembre, coinvolgendo piazze, università e centri di ricerca. L’obiettivo è avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza e della scoperta, rendendo visibile il lavoro quotidiano dei ricercatori.

L’Italia si conferma anche quest’anno il Paese con il maggior numero di progetti finanziati in Europa per l’iniziativa. Sono nove i progetti sostenuti, con oltre 80 città coinvolte da Nord a Sud. Migliaia di scienziati e scienziate apriranno le loro porte per mostrare, attraverso dimostrazioni pratiche, conferenze e dibattiti, come la ricerca impatti sulla vita di tutti. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.

Il valore della ricerca: dal Ministro Bernini un invito alla consapevolezza

L’iniziativa, sostenuta dalla Commissione Europea dal 2005 e rilanciata in Italia dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), è fondamentale per promuovere le eccellenze scientifiche nazionali.

“La ricerca scientifica migliora e può migliorare la vita di tutti,” ha commentato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Divulgarne il ruolo e le attività significa dare consapevolezza di questo valore collettivo. Il collegamento tra la comunità dei cittadini e chi la ricerca la fa in prima persona è fondamentale per la crescita della società civile.”

Il Ministro ha sottolineato che l’evento non è un semplice “spot,” ma un’occasione per rendere “visibili, trasparenti e accessibili le ragioni che muovono il progresso.”

Focus sui temi del futuro

Gli appuntamenti della Notte Europea dei Ricercatori sono pensati per offrire a partecipanti di tutte le età l’opportunità di incontrare direttamente gli esperti, porre domande e sperimentare il fascino della scoperta.

Gli eventi italiani si concentrano su temi di grande attualità, dimostrando come la scienza sia uno strumento essenziale per affrontare le sfide del presente e del futuro. Tra i temi principali ci sono:

  • sostenibilità ambientale
  • intelligenza artificiale
  • salute e le nuove frontiere della medicina.

La Notte Europea dei Ricercatori celebra l’ingegno e la curiosità che guidano il progresso del nostro Paese.

Fonte: MUR

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica