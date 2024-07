Sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 177 del 30 luglio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024, n. 268, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono stati definiti i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.



Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 24 luglio 2024 nella sezione Avvisi e Bandi del sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale