‘Sprecometro’: arriva l’App che riduce l’impatto individuale sull’ambiente

In occasione della 10ma Giornata di Prevenzione dello spreco alimentare è stata lanciato lo Sprecometro, un’app gratuita che può essere scaricata e utilizzata per prevenire gli sprechi. L’app misura l’impronta carbonica e idrica, ossia, di fatto, un misuratore di quanto un individuo è virtuoso nel percorso di sviluppo sostenibile; la cura per lo sviluppo sostenibile e l’attenzione per la riduzione dell’impatto ambientale delle scelte che ciascuno porta avanti sono 2 aspetti cardinali per la vita delle generazioni future che abiteranno il pianeta.

L’applicazione, testata in anteprima dagli studenti dei nuovi Licei di Transizione Ecologica di tutta Italia, si pone come l’alleato ideale per contenere gli sprechi e orientare gli individui verso un comportamento virtuoso e consapevole riportandone i progressi: non a caso è uno strumento di consapevolezza e partecipazione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Info su https://sprecometro.it/

Fonte: Sprecometro