Sistema Conti Pubblici Territoriali: sei video animati per comunicare i dati e le analisi sulla spesa pubblica

Il Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) presenta sei video animati che raccontano la spesa pubblica in Italia per ambiente, rifiuti, sociale, istruzione, trasporti, sanità, realizzati con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio alle analisi dell’economia pubblica, anche grazie ai numeri dei conti pubblici territoriali.

Ogni anno CPT rileva i flussi della spesa pubblica italiana in 29 settori d’intervento ed effettua analisi su quanto si spende, quali sono i soggetti che spendono, come viene distribuita la spesa nei territori, per cosa si spende.

Da oltre 20 anni i CPT mettono a disposizione le serie storiche della spesa pubblica, e delle entrate, e forniscono un contributo alla lettura dei fenomeni che caratterizzano l’economia italiana.

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale