Sicurezza stradale: ok dell’Eurocamera a riforma, patente ritirata in Ue vale per tutta l’Unione

L’Eurocamera, riunita in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una riforma significativa sulle patenti di guida, introducendo sanzioni più severe e una maggiore armonizzazione tra i Paesi membri.

La novità principale riguarda la validità del ritiro della licenza: se una patente viene ritirata o sospesa in un qualsiasi Stato Ue, il divieto di guida si estenderà automaticamente a tutta l’Unione Europea.

L’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale e rispondere al grave bilancio di vittime. Come sottolineato dall’eurodeputato del Partito Democratico, Matteo Ricci, uno dei relatori del testo, “Nel 2024 in tutta l’Unione abbiamo avuto 20 mila morti per incidenti stradali. Sono ancora troppi ed è il momento di agire”.

Oltre all’estensione delle sanzioni, le nuove disposizioni, approvate in seconda lettura, introducono ulteriori modifiche: