Sicurezza idrogeologica: seconda assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022

Nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali -area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , contenuto «I DECRETI», e’ stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 28 ottobre 2022, con i relativi allegati 1 e 2, recante: «Seconda assegnazione, per scorrimento graduatoria, del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualita’ 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche’ per investimenti di messa in sicurezza di strade», prevista dall’art. 1,

commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche introdotte, da ultimo, dall’art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, intitolata: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

