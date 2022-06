SENIGALLIA, al via il “V Festival di CulturaIdentità” dal 24 al 26 giugno

Il Festival si apre il 24 giugno alle 21:30 in Piazza Roma con un dibattito dal titolo “I Profeti Inascoltati del ‘900”. Il Direttore di CulturaIdentità, Edoardo Sylos Labini dialogherà con il Filosofo e Scrittore, Marcello Veneziani sulle personalità della cultura e dell’arte del ‘900 che si sono distinte per le analisi fuori dagli schemi: Giuseppe Prezzolini, Leo Longanesi, Giorgio De Chirico, Oriana Fallaci, Pier Paolo Pasolini, Filippo Tommaso Marinetti, Ennio Flaiano, Luigi Pirandello, Giovanni Gentile, Gabriele d’Annunzio, Giovannino Guareschi.

Sabato 25 giugno alle 21.30, in Piazza Garibaldi, si svolgerà il racconto di “Senigallia Città Identitaria”, iniziativa della Fondazione Città Identitarie, che mira a valorizzare i borghi e i territori. Tra gli ospiti: il Critico d’Arte Vittorio Sgarbi e Luca Palamara ex Presidente Anm, l’attrice Anna Teresa Rossini e lo storico Massimo Maroncini. Sgarbi partendo dalla celebre Madonna di Senigallia, condurrà il pubblico in un percorso artistico tra quadri e monumenti legati alla cittadina, fondata nel 389 a.C. Tra gli eventi storici che segnarono il territorio c’è la strage perpetrata nel 1503 da Cesare Borgia, Duca di Valentinois contro i suoi nemici presso la Rocca Roveresca, Machiavelli narra l’avvenimento nel suo celeberrimo “Il principe”.

Domenica 26 giugno, dalle 19:00 a Piazza Roma, il Festival si concluderà con un dibattito dal tema “Una rete di Comuni per rilanciare l’Italia”. Il Direttore ed Editore di CulturaIdentità, Edoardo Sylos Labini modererà la discussione a cui parteciperanno il Direttore di “AdnKronos” Gianmarco Chiocci; il Vicedirettore de “Il Giornale” Francesco Maria Del Vigo; il Direttore de “Il GiornaleOFF” Raffaella Salamina; il Vice Direttore di CulturaIdentità Fabio Dragoni sul tema del “Come rilanciare i Comuni di provincia. all’indomani dei ballottaggi alle amministrative”. (In caso di pioggia il Festival si terrà nei giorni 24-25 giugno alla Rotonda a Mare, il 26 giugno presso la Chiesa dei Cancelli).