Riscaldamento domestico: quando si accendono i termosifoni? Le date e le regole per il 2025

Energia e Ambiente 6 Ottobre 2025, di Redazione

L'Italia è divisa in sei zone climatiche (dalla A alla F), ognuna con date e orari specifici per l'accensione dei termosifoni

Articoli correlati
Energia e Ambiente

Sharing mobility: domanda record, ma l’offerta si ritira

Energia e Ambiente

Approvato il decreto “Terra dei Fuochi”: pene più severe contro l’ecomafia dei rifiuti

Energia e Ambiente

Nucleare sostenibile: CdM approvato la legge delega per l’inserimento nel mix energetico

Energia e Ambiente

Prorogato al 15 ottobre il termine per il bando C.S.E. 2025: più tempo per i Comuni

Energia e Ambiente

ISPRA: pubblicato il Rapporto sull’ambiente in Europa nel 2025

Con l’arrivo della stagione fredda, torna l’attualità del riscaldamento domestico e delle sue regole di accensione e spegnimento, stabilite in Italia in base alla suddivisione del Paese in sei zone climatiche (dalla A alla F).

Ogni zona ha un periodo specifico di attivazione e un limite massimo di ore giornaliere, ma i Comuni mantengono la flessibilità di anticipare o posticipare le date in caso di condizioni meteorologiche anomale.

Ecco un riepilogo delle regole principali, dalle aree più calde a quelle più fredde:

ZonaPeriodo di AccensioneOre Massime GiornaliereEsempi di Città Principali
A (Più calda)Dal 1° dicembre al 15 marzo6 oreLampedusa, Linosa
BDal 1° dicembre al 31 marzo8 orePalermo, Catania, Reggio Calabria
CDal 15 novembre al 31 marzo10 oreNapoli, Salerno, Cagliari, Taranto
DDal 15 ottobre al 15 aprile12 oreRoma, Firenze, Genova, Pescara
EDal 15 ottobre al 15 aprile14 oreMilano, Torino, Bologna, Venezia
F (Più fredda)Nessun limiteNessun limiteBelluno, Trento, Cuneo

Eccezioni e deroghe

Non tutti devono rispettare queste tempistiche. Strutture come ospedali, scuole e asili nido possono derogare al limite di orario, pur mantenendo le date di accensione e spegnimento stabilite per la loro zona.

Inoltre, in caso di ondate di freddo eccezionali, i sindaci hanno la facoltà di autorizzare l’accensione anticipata o il prolungamento del periodo di riscaldamento per la cittadinanza.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica