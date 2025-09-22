Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione

In GU Serie Generale n.219 del 20-09-2025 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2025

Pubblicato In GU Serie Generale n.219 del 20-09-2025 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2025 recante Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attivita’ economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonche’ termini, modalita’ di accesso e di rendicontazione dell’impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione.

L’articolo 1 del decreto stabilisce che: ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all’art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato, per le finalita’ di cui al comma 200 del medesimo art. 1, dall’art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all’art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

