Rinnovabili, al via lo sportello PNRIC per le imprese del Sud

Rinnovabili, al via lo sportello PNRIC per le imprese del SudEnergia e Ambiente 3 Dicembre 2025, di Redazione
262 milioni per sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree produttive del Mezzogiorno. L’energia in eccesso alimenterà il Fondo per il Reddito Energetico
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare