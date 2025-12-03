Rinnovabili, al via lo sportello PNRIC per le imprese del Sud

262 milioni per sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree produttive del Mezzogiorno. L’energia in eccesso alimenterà il Fondo per il Reddito Energetico

È aperto da oggi lo sportello PNRIC dedicato alle imprese che vogliono investire in impianti fotovoltaici per l’autoconsumo nelle regioni del Mezzogiorno. La misura, con una dotazione di 262 milioni di euro, resterà attiva fino al 3 marzo 2026 e prevede contributi a fondo perduto per le aziende di ogni dimensione.

I progetti ammissibili riguardano impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici, con possibilità di accumulo elettrochimico, da realizzare in aree industriali, produttive o artigianali in comuni con più di 5.000 abitanti di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’energia eventualmente immessa in rete contribuirà al Fondo per il Reddito Energetico, destinato a sostenere famiglie in condizioni di disagio economico.

“Con l’apertura dello sportello PNRIC facciamo un passo concreto per le imprese che vogliono ridurre i costi energetici e sostenere la transizione verde”, ha commentato il ministro Gilberto Pichetto. Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso l’Area Clienti del GSE.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite l’Area Clienti del GSE (https://areaclienti.gse.it/).

Fonte: MASE

