Riccione: la storia a portata di smartphone, arrivano i “totem parlanti” per scoprire le origini della città

Riccione sceglie il linguaggio del futuro per raccontare il passato, il 27 dicembre alle 15, presso il Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”, verrà inaugurata una esperienza digitale e immersiva pensata per cittadini e turisti. Attraverso la piattaforma DoorsAR, la città si trasforma in un museo a cielo aperto dove le voci di chi ha costruito Riccione tornano a farsi sentire.

L’innovazione sta nella semplicità: non serve scaricare alcuna app, in 7 punti strategici della città, dalla stazione ferroviaria a viale Ceccarini, dalla darsena al Grand Hotel, sono stati installati dei totem dotati di QR code. Basta inquadrarli con la fotocamera dello smartphone per attivare contenuti multimediali, audio e realtà aumentata. Il linguaggio è originale e coinvolgente: un racconto ispirato allo stile dello spettacolo dei burattini, capace di unire il rigore della divulgazione storica all’emozione della narrazione.

I protagonisti del racconto

Il viaggio nel tempo copre un arco di oltre un secolo, dalla metà dell’Ottocento alla nascita del Comune autonomo nel 1922. Al centro della scena ci sono i “Benefattori per amore”: figure come Maria Boorman Ceccarini, don Carlo Tonini, Sebastiano Amati e Giacinto Soleri Martinelli. Uomini che con un “eroismo quotidiano”, hanno donato risorse e visione per creare le prime scuole, l’ospedale e le infrastrutture che hanno dato un’identità a Riccione.

L’evento del 27 p.v. inizierà al Museo, viale Lazio, 10, con un’introduzione storica. A seguire, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica: una visita guidata a bordo del trenino turistico tra i luoghi simbolo della città, accompagnati dalla guida abilitata Dina Maria Vittoria Gravina.

Il progetto, realizzato dalla ditta fiorentina La Jetée e finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, rappresenta un modo nuovo di valorizzare il patrimonio umano del territorio, rendendo la storia accessibile, immediata e, soprattutto, viva.

Fonte: Comune di Riccione