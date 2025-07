Rettifica dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 163 del 16 luglio 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie informa che in data 7 luglio 2025 è stata pubblicata la determina per la rettifica dell’art. 8, comma 4, dell’avviso pubblico, approvato con determina ID 59544601 del 12 giugno 2025, per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.



Il testo è anche consultabile al seguente link: https://www.pnrr.affariregionali.it/it/notizie-sul-pnrr/determina-per -la-rettifica-dell-articolo-8-comma-4-dell-avviso-pubblico/

Fonte: Gazzetta Ufficiale